Cessioni Milan, le scelte non sono state giuste! La fretta ha colpito i rossoneri: questi giocatori stanno rendendo così

Cessioni Milan, le scelte rossonere sono state dettate dalla fretta: Adli, Maldini, Kalulu e Vasquez stanno rendendo al meglio

Come riporta questa mattina La Repubblica, le cessioni effettuate dal Milan quest’estate non sono state poi così esatte. I giocatori che hanno lasciato la sponda rossonera stanno rendendo al meglio nelle loro nuove dimore: Adli con la Fiorentina, Vasquez con l’Empoli, Kalulu con la Juventus e Maldini con il Monza.

Il centrocampista ex Bordeaux ha anche segnato alla sua ex squadra l’ultima domenica. Il giovane portiere, a cui è stata data poca fiducia anche come secondo di Maignan, è per rendimento uno dei migliore del campionato. Kalulu e Maldini stanno diventando dei leader nelle proprie squadre.