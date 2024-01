Cessione Milan, indiscrezione clamorosa: arabi in pressing su Cardinale. Cosa può succedere

Cessione Milan, spunta la clamorosa indiscrezione: arabi in pressing su Gerry Cardinale per la cessione del club. Lo scenario

Importantissima indiscrezione rilanciata da Repubblica sul futuro societario del Milan. Da alcune settimane infatti, rappresentanti del fondo governativo saudita Pif sarebbero in pressing su Gerry Cardinale per l’acquisto di una quota molto vicina al 50% del club rossonero, cifra che permettere al patron di RedBird di saldare il debito con Elliott (in scadenza nel 2025).

Tuttavia il fondo PIF vorrebbe poi acquistare la maggioranza del club a stretto giro di posta. Gli interlocutori del fondo, dopo il viaggio di qualche mese fa in Arabia di Furlani e dello stesso Cardinale, sono stati avvistati a Milano. Dal Milan al momento filtra però una volontà chiara: il club non è in vendita.