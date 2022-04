Il Milan che sta per nascere con Investcorp alla guida non dovrebbe cambiare il suo staff dirigenziale. Maldini e Massara rinnoveranno

Come riportato da Calciomercato.com almeno per quanto riguarda l’area sportiva dove Maldini e Massara sono oggi in scadenza di contratto, a dg e ds sarà proposto il rinnovo di contratto.