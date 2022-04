Prende forma il nuovo Milan e in attesa del closing cominciano a filtrare le prime linee guida della gestione Investcorp

Dalla sostenibilità alla visione La Gazzetta dello Sport le riassune in 10 punti: patendo da una gestione oculata, passando per il ritorno della competitività in Europa, valorizzazione del brand, ad un extra budget sul mercato se necessario, alla conferma di Maldini e Massara, fino ad arrivare al progetto per il nuovo stadio, il rilancio dal punto di vista tecnologico con Milanello fiore all’occhiello e la conquista dei mercati internazionali per ridurre il gap con i top club europei.