Cessione Milan, SPUNTA il documento che SVELA i piani di Cardinale! Piano PRECISO e investitori AVVISATI

Cessione Milan, spunta il documento che svela i piani di Gerry Cardinale per il futuro: in vendita il 22% del club rossonero

Importante aggiornamento svelato da Repubblica sul futuro societario del Milan:

PAROLE – «Repubblica avrebbe visionato un dossier in cui Washington Harbour, società di investimenti e consulenza finanziaria, prospetta per conto di RedBird a potenziali investitori l’acquisto di una quota azionaria pari al 22% del Milan. Nel documento si leggerebbe che i ricavi ipotizzati per il futuro stadio di proprietà sono di 211 mln l’anno. Un miliardo la spesa, finanziata in parte con novecento milioni di debito. Partenza dei lavori dichiarata ad ottobre 2025, conclusione nel 2029. Si leggerebbe ancora: In base a nostri colloqui con RedBird riteniamo che probabilmente venderà quota di minoranza nel 2027 a fondo sovrano o a famiglia miliardaria, per fornire liquidità a investitori che desiderano vendere prima del completamento nuovo stadio nel 2029».