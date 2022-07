Dopo Samu Castillejo, che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Valencia, anche Daniel Maldini è pronto a lasciare il Milan

Dopo Samu Castillejo, che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Valencia, anche Daniel Maldini è pronto a lasciare il Milan.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il giovane attaccante andrà infatti in prestito al Verona per una stagione.