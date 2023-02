Cessione Manchester United: spunta anche Elliott

Spunta anche il fondo Elliott nell’operazione legata alla cessione del Manchester United.Come riportato dal quotidiano inglese The Times, infatti, il fondo guidato da Paul Singer è entrato nella corsa ai Red Devils, ma non con la volontà di acquistare direttamente il club inglese.

Nel dettaglio, infatti, Elliott si sarebbe offerto di fornire un finanziamento per chi volesse puntare ad acquistare il club. L’ormai ex proprietario del Milan (dopo la cessione dei rossoneri a RedBird di Gerald “Gerry” Cardinale) si sarebbe quindi proposto di replicare una operazione in stile Yonghong Li, fornendo il capitale per l’acquisizione della società.