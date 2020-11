Ceferin sulla Superlega: «E’ il sogno di presidenti a cui non interessa la solidarietà»

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato dell’ipotesi Superlega, attaccando le posizioni di alcuni presidenti

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, è intervenuto a margine intervenuto a margine dell’evento MARCA Sport Weekend. Questo il suo intervento riguardante l’ipotesi Superlega:

«Per me la Superlega è fuori discussione. È il sogno di due o tre presidente di calcio in Europa, quelli a cui non interessa la solidarietà. Non si preoccupano di nient’altro che di se stessi, danneggerebbero persino i loro club, ma probabilmente non lo sanno ancora. L’idea non è un’idea molto seria. È emerso dal trasferimento dell’ex presidente del Barcellona, ​​ma penso che sia stata più un’idea populista o politica che un’idea seria».