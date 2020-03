Ceferin spiega la situazione del Manchester City con la Uefa

Alexander Ceferin, numero uno della Uefa, a Sky Sport ha commentato la possibilità di escludere il Manchester City dalle competizioni europee

Alexander Ceferin, numero uno della Uefa, a Sky Sport ha commentato la possibilità di escludere il Manchester City dalle competizioni europee: «Come tutti gli altri club, anche il Manchester City è una risorsa importante per noi e lo rispetto. Non è vero che non ci piace, ma questo processo è una cosa diversa. Tuttavia non posso aggiungere altro, il tema è delicato. Non siamo in lotta con il City, ma difendiamo la nostra posizione. Sono state sanzionate da cinque a dieci squadre ogni anno: è una procedura regolare che non può escludere chi commette delle infrazioni. Non so quando si pronuncerà il CAS, vedremo come andrà a finire».