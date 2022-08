Ceccarini: «Onyedika e Tanganga gli obiettivi del Milan»

Nicolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato del mercato del Milan: Onyedika e Tanganga obiettivi primari dei rossoneri

Intervenuto a TMW, Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan:

«Anche il Milan deve completare la rosa con l’arrivo di un centrocampista e di un difensore. Dopo i primi contatti è sempre più calda la pista che porta a Onyedika del Midtjylland. Il classe 2001 ovviamente ha già detto si al club rossonero e adesso si sta cercando un accordo per chiudere l’operazione. Un investimento sui 6-7 milioni di euro per un giocatore che ha enormi margini di miglioramento. Per la difesa ha ripreso quota l’ipotesi Tanganga».