Ceccarini fa il punto sul calciomercato Milan: «Buongiorno e questi altri due profili seguiti con interesse». Le parole dell’esperto di mercato

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha analizzato le prossime mosse del calciomercato Milan per quanto riguarda la difesa.

PAROLE – «Contemporaneamente il club rossonero sta cercando un difensore che aumenti il livello e la qualità del reparto. Buongiorno rimane il sogno ma il Torino per eventualmente trattare la sua cessione chiede non meno di 40 milioni. E così il Milan segue con grande attenzione anche altri due profili. Il primo è Lacroix, già cercato anche nel mercato di gennaio, una trattativa che non è mai decollata per volontà del Wolfsburg di non farlo partire.

Ha solo un anno di contratto con il club tedesco e per questo la richiesta è più bassa rispetto a quella di Buongiorno. Al Milan piace molto anche Anselmino. Il talentuoso centrale classe 2005 del Boca Juniors ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro e un contratto fino al 2028. Su di lui ci sono già diversi club europei».