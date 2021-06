Ceballos, l’idea Milan sulla formula è più o meno la stessa delle ultime operazioni ideate non a titolo definitivo ma in prestito

Ceballos, l’idea Milan sulla formula è più o meno la stessa delle ultime operazioni ideate non a titolo definitivo ma in prestito. Gazzetta dello sport di questa mattina spiega la situazione nel dettaglio e la posizione dei rispettivi club.

COME IN PASSATO- La nuova candidatura- si legge- già emersa nei contatti tra le parti, è quella di Dani Ceballos. Un’idea che ritorna: già due anni fa il Milan di Maldini e Boban si era fatto avanti per il giocatore, più o meno impostando l’affare sulle solite basi del prestito con diritto di riscatto e recompra Real. Il prezzo dell’ipotetico acquisto rossonero era consistente: 40 milioni di euro, legato anche al rendimento del giocatore”. La rosea spiega anche che le quotazioni del giocatore ad oggi sarebbero in leggero calo, causa due stagioni all’Arsenal senza goal in campionato.