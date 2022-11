Catena sinistra del Milan? Arriva l’elogio di Alvini

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha elogiato la fascia sinistra del Milan, domani orfana di Theo Hernandez

Durante la conferenza stampa alla vigilia del Milan, Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato così della fascia sinistra dei rossoneri:

«La catena sinistra del Milan è tra le più belle d’Europa. Per noi allenatori è fonte di studio. Possiamo andare come avevano fatto con il Napoli, oggi abbiamo visto chi c’è disponibile e chi no, domani valuteremo».