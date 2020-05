Castillejo: «Theo Hernandez sta mostrando le sue potenzialità, Reina…»

Castillejo ha parlato ai microfoni di AS, elogiando il suo compagno Theo Hernandez e il portiere Pepe Reina

Castillejo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Diversi gli argomenti trattati, tra i quali Theo Hernandez e Reina.

Su Theo Hernandez: «In Spagna aveva mostrato il suo potenziale con l’Alaves, ma vista la sua età non era facile trovare spazio a Madrid. Ogni giocatore ha bisogno di sicurezza e spazio. Ora Theo sta mostrando tutto il suo talento, che è molto».

Su Pepe Reina: «Con me si è sempre comportato come un fratello maggiore. È un ragazzo con cui ridi 24 ore, tutto ciò che può dire è poco per la persona che è. Qualsiasi squadra in questo mondo ha bisogno di uno simile. È un portiere eccezionale: l’ho visto lavorare a fianco di un altro grande portiere come Donnarumma, e nel suo ruolo è senza dubbio uno dei migliori al mondo. Interpreta il gioco come nessun altro».