Cassano stronca Theo Hernandez: «E’ irritante e irritato, se il Milan non gli rifà il contratto a gennaio va cambiato»

Cassano stronca Theo Hernandez dopo la prestazione offerta nella vittoria del Milan contro l’Empoli: l’attacco al terzino

Cassano a Viva El Futbol ha attaccato Theo Hernandez dopo la prestazione non positiva offerta dal terzino nella vittoria del Milan con l’Empoli.

CASSANO CONTRO THEO HERNANDEZ – «In questo momento qua è irritante e irritato, c’è qualcosa che non va e bisogna risolvere la questione. O il Milan gli rifà il contratto con quello che vuole lui, o a gennaio va cambiato perché questo Theo non dà niente in questo momento».