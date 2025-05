Cassano, un consiglio per il Milan: «Non è riuscito a fare una cosa. Perché non dargli tempo»

Cassano a Viva el Futbol ha detto la sua sul futuro del Milan di Sergio Conceicao in vista della prossima stagione

Antonio Cassano, ex calciatore di Milan e Inter tra le altre, a Viva el Futbol, ha parlato di Sergio Conceicao, per lui sarebbe giusto dargli fiducia:

LE PAROLE – «Ora ha conquistato una finale di Coppa Italia e sta iniziando a raddrizzare la squadra. Perché non dargli tempo per fargli cominciare una stagione dall’inizio. Lui è arrivato in un momento di difficoltà della società. Ha vinto subito e poi anche lui è andato in difficoltà. Non è riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Lui di solito fa un 4-4-2, 4-2-3-1…non ha mai messo in pratica la sua idea di gioco».