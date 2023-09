Cassano: «Juve? Se non vince lo scudetto ha fallito»

L’ex attaccante del Milan, Antonio Cassano, ha parlato così della Juve in merito alla lotta scudetto per quest’anno

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, l’ex attaccante del Milan, Antonio Cassano, parla così della Juve.

LE PAROLE – «Devi solo giocare per lo scudetto, con l’Inter è la squadra più forte, giochi una volta a settimana e hai sedici nazionali. La Juve fa una partita a settimana, se non vinci lo scudetto e ti metti un’altra volta a 20, 30 punti, hai fallito. Rapporto con Giuntoli? Ha fatto filtrare che era meglio se non fosse arrivato».