Cassano esalta l’obiettivo del Milan: «Mi piace tantissimo»

Antonio Cassano in un video pubblicato sui propri canali social ha esaltato le qualità dell’obiettivo di mercato del Milan, Sesko

Le parole di Antonio Cassano in un video pubblicato sui propri canali social sulle qualità dell’obiettivo di mercato del Milan, Sesko:

«Mi piace tantissimo, è un mini Dzeko. 1,95, è un 2003, gioca destro e sinistro. Un centroavanti che si muove da Dio, sa giocare tecnicamente, è un esempio di come il Salisburgo sa scovare talenti. Le squadre italiane devono prendere esempio da loro. Sesko è pazzesco, si muove come un ballerino, se fossi in una squadra italiana lo andrei a prendere subito, è tanta roba»