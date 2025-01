Cassano critica Conceicao: «Non è credibile al gruppo, Capello avrebbe fatto questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha attaccato pesantemente l’allenatore del Milan Conceicao. Di seguito le parole dell’ex rossonero e il parallelo con Capello.

PAROLE – «Ci sono allenatori credibili. Io quando dovevo fare una cazzata la facevo, ma pensavo alle conseguenze. Perché sapete che faceva Capello? Mi chiamava e mi metteva fuori rosa. Non in panchina o in tribuna, fuori rosa. E qua che succede? Si mettono delle regole, ma a 36 ore dalla partita vanno a vedere il concerto. Come dire: “Sì, metti le regole. Ma non sei credibile, non me ne frega un cazzo di quello che fai».