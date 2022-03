Cassano rivela il colpo di mercato: «Il Milan ha chiuso per lui». L’ex attaccante sicuro dell’acquisto dei rossoneri

Antonio Cassano in diretta sula BOBO TV ha svelato un presunto colpo di mercato già chiuso da Milan: l’acquisto di Belotti.

Le sue parole: «Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e lo ha fatto anche l’anno scorso, ma ha perso Donnarumma e perderà probabilmente anche Kessié. Non so con chi sostituiranno l’ivoriano, ma hanno già fatto benissimo sostituendo Donnarumma. Attualmente servono almeno tre o quattro pedine, una di queste sarà un attaccante. Pare che abbiano chiuso per Belotti, da quello che ho raccolto».