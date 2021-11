Caso Leao Sporting: legali al lavoro. Tutti i dettagli sulla vicenda

Stando a quanto riportato da Calcio&Finanza i legali di Rafael Leao hanno incontrato il club rossonero per il caso con lo Sporting

Pieno sostegno. Stando a quanto riportato da Calcio&Finanza i legali di Rafael Leao hanno incontrato in questi giorni il Milan per avere supporto sulla vicenda tra giocatore e Sporting Lisbona, storia per la quale il giovane portoghese è stato condannato a risarcire la squadra lusitana per 16,5 milioni di euro.

Una vicenda nata con la rescissione unilaterale di Leao del 2018, arrivata in seguito all’invasione di 50 ultras belligeranti e incappucciati nel centro sportivo dello Sporting. Il club rossonero, che ha acquistato Leao proprio dal Lille nell’estate del 2019, è completamente estraneo alla vicenda e assolutamente non coinvolto in nessun modo. Nonostante questo, scrive calcioefinanza.it, il Milan sta cercando di offrire il proprio supporto al calciator