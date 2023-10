Caso scommesse, quali sono i rischi per i club? Le ultime e i dettagli sulla vicenda che ha dato uno scossone al calcio italiano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i club dei calciatori coinvolti nel caso scommesse non rischiano nulla.

Infatti, la risposta è contenuta al comma 5 dell’articolo 24: non si rischia nulla se denunciato tutto appena si è venuti a conoscenza della situazione. In alternativa la responsabilità è solamente a titolo personale per omessa denuncia, mentre non c’è la responsabilità oggettiva del club.