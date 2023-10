Caso scommesse, l’agente di Tonali: «Troppe condanne affrettate, resta un patrimonio del nostro calcio»

Caso scommesse, Beppe Riso, procuratore di Sandro Tonali, ha analizzato la situazione relativa all’ex centrocampista del Milan

Intervenuto a DAZN, Beppe Riso, agente di Tonali, ex Milan, ha parlato così in merito al caso scommesse:

«Avete visto tutti quello che è successo al St. James Park sabato pomeriggio… Sandro pagherà per ciò per cui ha sbagliato ma non per cose che non ha fatto.. ho letto troppe sentenze e condanne già date senza sapere la reale verità dei fatti. Questo è anche un modo per danneggiare il nostro calcio.. gli inglesi sono più bravi di noi a proteggere il loro prodotto calcio. Spero venga data una sanzione corretta a Sandro, anche per quello che rappresenta per il nostro calcio, perché Sandro e’ un patrimonio del nostro calcio! Ci faremmo un doppio danno».