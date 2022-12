Adriano Galliani, AD del Monza ed ex dirigente del Milan, ha detto la sua sul caso D’Onofrio spendendo belle parole per Trentalange

Durante lo scambio degli auguri natalizi con i giornalisti, Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha parlato così del caso D’Onofrio:

«Cosa sia successo francamente non lo so, ma so che ho conosciuto bene Trentalange ed è una persona ultra perbene».