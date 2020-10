Caso Covid-Genoa: restano positivi ancora 10 calciatori

Leggero miglioramento per quel che riguarda il ‘gruppo squadra’ del Grifone che non registra nuovi contagi ma restano 10 positività

Non si registrano nuovi contagi nel ‘gruppo-squadra’ del Genoa, il club in cui è esploso il primo vero focolaio fatto registrare in Serie A; il fatto di non avere nuovi calciatori positivi è già una notizia confortante ma, fortunatamente, non è l’unica.

La società del Grifone, come riporta Il Messaggero ha anche comunicato che rimangono tutt’ora positivi 10 calciatori, il che significa che nel frattempo alcuni componenti della rosa si sono negativizzati con l’auspicio che, entro la ripresa del campionato, la situazione sia tornata alla normalità.