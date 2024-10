Casini spiega: «Supercoppa? Il format viene deciso volta per volta: non è scolpito sulla pietra! Tifosi? Stiamo lavorando per ...»

Le parole del presidente della Lega Serie A Casini ai microfoni di Radio ‘Anch’io lo sport’ riguardo la prossima Supercoppa italiana a cui parteciperà anche il Milan

Intervenuto ai microfoni di Radio ‘Anch’io lo sport’, il presidente della Lega Serie A Casini ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo la prossima Supercoppa italiana a cui parteciperà anche il Milan.

PAROLE – «Il format a quattro per la Supercoppa italiana non è scolpito nella pietra, viene deciso di anno in anno e volta per volta. Il pro del format a quattro è sia economico che una opportunità di promozione e di farsi vedere all’estero da parte delle squadre. La presenza dei tifosi? Stiamo lavorando per facilitare la loro presenza. Rispetto all’orario la questione dei mercati esteri ha inciso. Quello su cui vogliamo migliorare è l’anticipo della comunicazione degli orari in modo da permettere di programmare tutto meglio».