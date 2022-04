Carriera Baresi: ecco gli NFT che ne raccontano i momenti più importanti

Franco Baresi lancia i suoi NFT: la tecnologia per raccontare i momenti più importanti della sua storia con 7 opere

Franco Baresi lancia i suoi NFT: la tecnologia per raccontare i momenti più importanti della sua storia con 7 opere che rappresentato ognuna un valore fondamentale della sua vita: Eredità, Libertà, Lealtà, Coraggio, Immaginazione, Amore e Consapevolezza.

Come riporta Calciomercato.com parte del ricavato della vendita delle NFT sarà devoluto in beneficenza per finanziare l’iniziativa di Fondazione Milan “Da Milano al Mondo”