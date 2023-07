Carnevali a Sky: «Berardi? Ecco la mia speranza»

Ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche del futuro di Berardi

«È felice di rimanere con noi. Io lo spero. È il nostro campione, il giocatore più forte che abbiamo. Ma comunque consideriamo tutto insieme al giocatore. Ho letto dichiarazioni, ma non è arrivato nulla. Domenico è un professionista serio e ragazzo straordinario e fantastico. Non posso far altro che parlare bene di lui»