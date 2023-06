Carnevali su Frattesi: «Nessuna delle proposte arrivate ci soddisfa». Le parole del dirigente del Sassuolo sull’obiettivo rossonero

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del futuro di Davide Frattesi. Ecco le parole del dirigente del Sassuolo dal Grand Hotel Rimini sull’obiettivo di mercato rossonero:

«Incontreremo l’Inter, ma anche tante altre società. Siamo all’inizio, siamo lontani, nella giornata di oggi vedremo cosa succederà. In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora. Crediamo che il valore di Frattesi sia superiore. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l’anno scorso. Se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione»