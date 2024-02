Nuovo stadio Milan, Pellegatti rivela: «Ieri è successa una cosa storica. Vi spiego»

Nuovo stadio Milan, Carlo Pellegatti, giornalista, ha fornito un importantissimo aggiornamento sul progetto dei rossoneri

Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha svelato:

PAROLE – «Ieri potrebbe essere stato un giorno fondamentale per la storia del Milan. Vi dò questa notizia: il Milan, attraverso SportCityLife, ha acquistato il terreno su cui dovrebbe essere costruito il nuovo stadio a San Donato. Il Cda del club rossonero aveva già dato l’ok a questo investimento. Ieri c’è stato il rogito. Avevo detto che questi sarebbero stati i giorni giusti per il rogito e così è stato. Da ieri, il Milan è padrone di quell’area che si chiama San Francesco. Il costo dell’intera operazione è di circa 40 milioni di euro. Il Milan ha quindi comprato il terreno per lo stadio».