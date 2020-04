Marta Carissimi, intervistata da Sky Sport, ha fatto il punto sugli obiettivi del Milan Femminile per questa stagione

Marta Carissimi, intervistata da Sky Sport, ha fatto il punto sugli obiettivi del Milan Femminile per questa stagione: «Non si potranno fare i gesti che prima davamo per scontati come abbracciarsi e stringersi la mano, ma per il resto tornare ad allenarsi sarà come tornare alla normalità. Raggiungere la Champions League sarebbe per la società un obiettivo fondamentale. L’anno scorso abbiamo cominciato il percorso arrivando terzi, quest’anno significherebbe fare un altro step. Il gol più bello? Quello nel derby con una cornice stupenda».