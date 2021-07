Caressa sulla Serie A: «Sampdoria Milan è un bel Monday Night»

Il noto giornalista Fabio Caressa ha commentato le prime due giornate di campionato sui social: le sue dichiarazioni su Sampdoria Milan

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle prime giornate del prossimo campionato di Serie A, soffermandosi su Sampdoria Milan. Le sue dichiarazioni sul profilo personale di Instagram.

«Ho visto che c’è un bel Monday Night con Sampdoria-Milan e un bel anticipo del venerdì con l’Inter. Secondo me nelle prime due giornate, che saranno interlocutorie, già si intuirà qualcosa. Non vi fidate delle prime due giornate: mercato in corso, poi c’è la sosta».