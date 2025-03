Cardinale Milan, dirigenza ‘made in Italy’: la scelta è stata presa! Le ultime

Cardinale Milan, dirigenza ‘made in Italy’: la scelta è stata presa! Le ultimissime riguardo il club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan hanno preso una decisione molto precisa in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo sia il nuovo allenatore saranno italiani o, almeno per quanto riguarda il DS, uno con anni di militanza in Italia.

Per questo motivi i profili in pole sono quelli di Paratici, Tare e D’Amico. Per quanto riguarda il tecnico, Conte e Allegri rappresentano i nomi cerchiati in rosso a casa Milan.