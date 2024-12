Cardinale Milan, Inter infastidita e tifosi furiosi: la reazione all’accusa di Gerry contro i nerazzurri. Le sue parole hanno fatto rumore

Le parole di Cardinale (“L’Inter ha vinto o scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta: è questo davvero quello che vogliamo?“) hanno fatto rumore e hanno scatenato tanto la rabbia dei tifosi dell’Inter che un senso di fastidio da parte del club nerazzurro. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’accusa del proprietario del Milan già ieri aveva provocato una reazione in Beppe Marotta che ha precisato come l’Inter sia un club in salute, con una proprietà solida che punta all sostenibilità, guardando al futuro con ottimismo grazie a questa politica e ai successi sportivi. Ci sarà una controreplica di Gerry?