Cardinale Milan, il numero uno di RedBird perplesso: retroscena sull’incontro con Furlani e Ibrahimovic, quella scelta non convince. Clamorosa novità

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird ha manifestato le proprie perplessità ad Ibrahimovic e Furlani per la scelta di Paulo Fonseca

Come riportato da Tuttosport, emergono i primi dubbi in casa Milan sulla scelta di affidare la panchina a Paulo Fonseca per il post Pioli.

Dunque, a quattro gare dal termine del girone di andata, il campionato del Milan è (quasi) compromesso. Niente sogni di gloria e l’ansia di non qualificarsi alla Champions, con tutto quello che ne conseguirà a livello economico e di valutazioni sul futuro da parte di alcuni giocatori. Chi nutriva dubbi – in primis i tifosi – sulla scelta di affidare il post Pioli a un allenatore come Fonseca, per certi versi non così lontano dal predecessore, finora ha avuto ragione. Ci sono alcuni aspetti in cui il Milan è migliorato e altri no, senza dubbio c’era più di

un motivo per cambiare guida tecnica, ma affidare la squadra all’allenatore portoghese non

sta pagando. E probabilmente questo lo avrà fatto notare anche Cardinale nei giorni scorsi

a Furlani e a Ibrahimovic a New York. Quando il Milan scende in campo, nessun può prevedere cosa accadrà. Basti pensare alle gare contro Real Madrid e Cagliari, con due versioni diametralmente opposte della stessa squadra a distanza di quattro giorni, o al Milan che ha

lottato alla pari nel primo tempo contro l’Atalanta, salvo poi evaporare nella ripresa. Così è

davvero difficile poter pensare di trovare continuità e recuperare terreno in un campionato

dove in tante stanno correndo a ritmi serrati.