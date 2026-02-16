Cardinale in Lega, Simonelli svela: «Felici sia venuto per la prima volta, ecco di cosa abbiamo parlato»

Cardinale oggi in Lega per la prima volta: Ezio Simonelli ne h a parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea odierna

A margine dell’assemblea odierna, il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sui temi caldi del sistema calcio.

Al centro del dibattito, la necessità di accelerare sulle riforme strutturali e la gestione dei diritti TV per il prossimo ciclo, fondamentali per garantire la sostenibilità dei club, Milan incluso.

PAROLE – «Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. L’altra decisione importante, forse meno pubblicizzata, è aver modificato lo statuto per il paracadute: chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già a fini dell’indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere. Abbiamo confermato Umberto Marino dell’Atalanta nel consiglio direttivo del settore tecnico FIGC, infine abbiamo fissato per il 23 marzo l’incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali. Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale, per la prima volta in Lega: ci ha fatto molto piacere parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti. RedBird ha tra le sue partecipazioni anche la CBS, noi abbiamo un problema di orari delle partite: le 20.45 mal si conciliano con molti Paesi esteri, a Est è troppo tardi e negli Stati Uniti ti scontri con i grandi sport americani. Abbiamo provato a ragionare sugli orari, vedremo».