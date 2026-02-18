Connect with us

Cardinale si prende il Milan: messaggio chiaro al club e futuro delineato. I punti cardine di RedBird

Published

3 ore ago

on

By

Cardinale

Cardinale, dopo il rifinanziamento con Comvest, si è preso definitivamente il Milan: tutti i punti cardine di RedBird

Il futuro del Milan si tinge sempre più dei colori di RedBird. L’operazione di rifinanziamento completata a fine gennaio 2026, con l’uscita definitiva del fondo Elliott e l’ingresso di Comvest Credit Partners, non è solo un movimento tecnico-finanziario, ma un manifesto politico della proprietà americana. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Gerry Cardinale ha voluto lanciare un segnale inequivocabile al mercato e ai tifosi: RedBird non ha intenzione di cedere il club.

Cardinale, i tre cardini di RedBird

La nuova architettura finanziaria poggia su tre pilastri fondamentali che guideranno il Milan nei prossimi anni:

  • Continuità: Il rifinanziamento da circa 550 milioni di euro con Comvest estingue il vendor loan di Elliott, eliminando i vincoli con la precedente gestione. Nonostante l’uscita dal CdA dei rappresentanti di Elliott (Gordon Singer e Dominic Mitchell), la governance rimane stabile con la conferma di Paolo Scaroni e Giorgio Furlani.
  • Stabilità Finanziaria: L’obiettivo dichiarato è l’autosostenibilità. Il Milan deve crescere attraverso i propri ricavi, senza dipendere da iniezioni di capitale costanti. La nuova linea di credito istituzionale garantisce tassi più bassi e scadenze più lunghe, offrendo maggiore ossigeno per gli investimenti sportivi.
  • Centralità del Progetto: RedBird intende restare saldamente “in sella”. Sebbene siano ben accetti soci di minoranza per accelerare progetti specifici (come il nuovo stadio), la quota di maggioranza non è in discussione.

La presenza di Cardinale

Il cambio di marcia si vede anche fisicamente. Gerry Cardinale ha intensificato le sue visite a Milanello (già due in meno di un mese a febbraio 2026), incontrando Massimiliano Allegri, la squadra e i leader come Maignan. Il messaggio è chiaro: “Ci sono, ci siamo, ci saremo”. La sua presenza fisica è destinata ad aumentare per vivere il club in prima persona e supervisionare da vicino la crescita del brand.

