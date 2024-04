Cardinale Comolli, ieri l’incontro decisivo per il futuro del Milan. Cosa è successo e tutti gli aggiornamenti

Nella giornata di ieri è andato in scena un importante incontro tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, e Damien Comolli, presidente del Tolosa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da questo vertice è emerso che Comolli non entrerà nel club rossonero come nuovo amministratore delegato. Il Diavolo, pertanto, andrà avanti con i suoi uomini.