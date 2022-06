Cardinale: «Assistere a questo storico Scudetto mi ha dato la carica per abbracciare il Milan». Le parole del nuovo proprietario rossonero

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, è stato intervistato da Milan TV dopo l’accordo raggiunto per l’acquisizione del club rossonero. Ecco le sue parole:

«È incredibilmente stimolante, e la prima cosa che vorrei dire, dopo aver ammirato la storia del Club, è che per me è un onore e un privilegio essere accolto nella famiglia del Milan, soprattutto dopo gli avvenimenti di settimana scorsa. Assistere a questo storico Scudetto mi ha dato la carica per abbracciare la storia di questo Club e fare sì che abbia un futuro altrettanto entusiasmante. È un aspetto molto importante e vorrei fare i miei complimenti al Club, ai giocatori, a Elliott e ai tifosi per questa stagione meravigliosa. Sento la grande responsabilità di dare continuità a tutto questo».