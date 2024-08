Cardinale Milan, RIUNIONE in corso nella sede rossonera! TUTTI i temi sul tavolo della dirigenza

Cardinale Milan, riunione in corso nella sede rossonera: dal mercato alle strategie, tutti i temi sul tavolo in vista della nuova stagione

Come riferito da Daniele Longo, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, è ora impegnato in un’importante riunione nella sede rossonera insieme ai dirigenti del Diavolo, ovvero Ibrahimovic, Furlani e Moncada.

Il mercato al centro dei discorsi (possibili accelerazioni per Fofana) ma non solo: tema stadio e strategie commerciali in vista della nuova stagione. Cardinale sarà poi regolarmente presente questa sera a San Siro per il trofeo Berlusconi.