Capello: «Ecco cosa è mancato al Milan quest’anno. Futuro? Conosco Ibra e vi dico che…». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

STAGIONE – «Nella seconda parte della stagione al Milan è mancato l’apporto di alcuni giocatori fondamentali, da Maignan a Hernandez, da Tomori a Leao. Ecco, se loro sono i pilastri sui quali il club vuole costruire il Milan del futuro, pensare a cosa fare e come farlo diventa difficile. Io credo che i dirigenti debbano per prima cosa capire se questi big hanno ancora voglia di dare al Milan, o se invece preferiscono andare via. Nella prima ipotesi, bisognerebbe intervenire, ma senza stravolgere»

IBRAHIMOVIC – «Certo, da luglio sarà lui il capo cantiere. In questa stagione è entrato in corsa nel club, nella prossima ci metterà la faccia. Non ci sono scusanti. Conosco Zlatan, non ce lo vedo a spingere per un determinato nome solo per accontentare i tifosi. È intelligente, competente e molto attento: valuterà bene, magari facendosi consigliare da persone di fiducia»

MILAN DA SCUDETTO – «Me lo auguro. Per il Milan e per lo spettacolo: da due anni la Serie A dura mezza stagione, fino a quando una sola squadra non va in fuga e stravince senza rivali. Non è possibile che la corsa alla Champions diventi l’aspetto più interessante del campionato da febbraio in poi»