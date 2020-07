Capello dimentica Milan-Juve: «I rossoneri non sono competitivi»

Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto in Italia ricordando come il Milan non sia mai stato competitivo per la lotta al vertice

Intervistato da il Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato dell’attuale composizione della lotta Scudetto in Italia. Ecco le sue parole:

«Juve? Probabilmente capita che sottovaluti gli avversari e si convinca di poter vincere le partite senza faticare. Del resto l’avversario in partenza doveva essere l’Inter, per gli investimenti e? ettuati, per l’allenatore scelto. E l’Inter sta venendo fuori adesso. La Lazio si è sciolta, il Milan non era competitivo, l’Atalanta sta andando oltre sé stessa e insomma anche quest’anno la Juve di fatica ne fa poca».