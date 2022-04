Capello: «Basta copiare Guardiola di 15 anni fa. Scudetto? Napoli favorito»

Fabio Capello critica il calcio italiano puntando il dito contro il fatto di voler copiare il gioco di Guardiola e dice la sua sullo Scudetto

Fabio Capello non ci sta e in una intervista al Corriere dello Sport ha puntato il dito contro il modo di vedere il calcio in Italia.

CALCIO ITALIANO – «Noi siamo quelli della costruzione dal basso. I passaggini laterali, tanti simpatici scambi col portiere moltiplicati dalla regola che consente di passarsi il pallone all’interno dell’area. La ricerca immediata della superiorità numerica, come dicono quelli più bravi di me. Da molto tempo ripeto che stiamo copiando il calcio di Guardiola di quindici anni fa. Fino a quando non avremo capito che il modello al quale ispirarsi è quello tedesco non andremo avanti, perché se vogliamo fare come gli spagnoli, che hanno una tecnica superiore, non otteniamo che il 50 per cento del loro risultato. Dobbiamo copiare i tedeschi nella determinazione, nel gioco in verticale e nella profondità. In Italia lo fa solo l’Atalanta».

NAPOLI – «È la mia favorita per lo scudetto, lo dissi in tempi non sospetti e lo ripeto ora che è in corsa. Arrivo prima degli altri. Ha l’allenatore giusto, Spalletti possiede l’esperienza e la convinzione che servono. Il punto di forza è la difesa, concede poco».