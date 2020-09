Campionato Primavera: si parte il 19 settembre e si termina il 15 maggio

Sono state rese note dalla Lega Serie A le date del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera; si parte il 19 settembre

La Lega Serie A ha ufficializzato le date del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera per questa stagione; come si legge sul comunicato n.10, l’inizio è previsto per sabato 19 settembre (così come la Serie A, ndr) per terminare il 15 maggio con la Regular Season.

La Coppa Italia Primavera, invece, avrà inizio con il 1° turno preliminare previsto per mercoledì 23 settembre mentre la finalissima si giocherà il 7 aprile.