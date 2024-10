Cambiasso ESALTA Morata: «Dà più FAME a tutti con i suoi scatti per PRESSARE! Mi ricorda LUI ai tempi del Real Madrid». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport negli studi post partita di Champions, l’ex calciatore Esteban Cambiasso ha rilasciato queste dichiarazioni sulla leadership di Morata al Milan.

PAROLE – «Quando vedi uno come Morata che fa uno scatto per pressare il portiere, chi gli sta dietro non può non avere la fame di dare il doppio guardando quell’esempio. È come quando al Real Madrid avevamo Raul che aveva quella stessa attitudine di Morata».