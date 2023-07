Cambiaso Milan, cambiano i piani della Juventus: la scelta dei bianconeri

Andrea Cambiaso è finito nel mirino del Milan, che è alla ricerca di un vice Theo Hernandez per la corsia mancina: la scelta della Juve

Novità in arrivo per il calciomercato Milan riguardanti Andrea Cambiaso. Il terzino classe 2000 è uno degli obiettivi principali dei rossoneri come vice Theo Hernandez.

Come riferito da Giovanni Albanese di Gazzetta.it, è cambiata la strategia della Juventus riguardante i giovani dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. In questo momento, infatti, l’ex Napoli sarebbe disposto a trattare – di fronte a offerte congrue – le cessioni a titolo definitivo di Andrea Cambiaso e Matias Soulé.