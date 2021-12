Cambiaso, parla l’agente: «Ha richieste da mezza Europa»

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato del futuro del suo assistito

«È una delle più belle rivelazioni di questa Serie A e ha richieste da mezza Europa. Anche dal Napoli? Giuntoli è uno che guarda avanti. Lo voleva tre anni fa per portarlo al Bari di De Laurentiis. E’ un estimatore di Cambiaso da allora. Se è tardi per il Napoli? E’ tutto aperto. Il Napoli in questo momento ha altre esigenze»