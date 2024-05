Camarda Milan, nuovi contatti e rinnovo ora più vicino! Tutti gli AGGIORNAMENTI sul futuro del classe 2008

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Francesco Camarda. Dopo mesi in cui la trattativa per il rinnovo non accennava a sbloccarsi, potrebbe essere arrivata la tanto attesa svolta.

Stando a quanto riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbero stati dei nuovi dialoghi positivi con l’agente del classe 2008: l’attaccante è sempre più vicino a firmare un triennale con i rossoneri.