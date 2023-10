Camarda Milan, il talento rossonero impressiona anche con l’Italia U17: ecco come ha giocato nella sfida contro il San Marino

L’Italia U17 vince comodamente la sfida contro il San Marino per 4-0 valevole per il primo turno di qualificazione. In mostra anche il talento del Milan Primavera Camarda.

Autore di un gran gol dopo un’azione personale, l’attaccante rossonero è stato protagonista di belle giocate che hanno portato al vantaggio azzurro. Poi la sostituzione al minuto 28′ del secondo tempo.