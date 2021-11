Calvarese: «Gol di Luis Diaz irregolare? Ecco che cosa vi dico»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro intervenuto in diretta durante Milan Porto su Amazon Prime, ha parlato del gol di Diaz viziato da un fallo

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro intervenuto in diretta durante Milan Porto su Amazon Prime, ha parlato del gol di Diaz viziato da un fallo

«L’intervento è ruvido, Grujic prende prima l’uomo e poi la palla: è un fallo che si può fischiare secondo me. Capisco che non sia da VAR per l’asticella che tengono in UEFA, ma questo sul campo è più fallo che altro».